Por disputa empresarial: sería el aterrador crimen del rey de las aplicaciones de mototaxismo

El miércoles se confirmó la muerte de Fahim Saleh, de 33 años, quien era un millonario nacido en Bangladesh que había invertido en la empresa de mototaxis colombiana ‘Picap’ y era dueño de la empresa Gokada, una aplicación que ofrece el mismo servicio en Lagos, Nigeria.

De acuerdo a lo que reseñó el diario El Tiempo, la muerte del hombre ha dejado consternados a muchos por la forma en que fue asesinado y la policía continúa investigando el atroz asesinato que sería por una disputa empresarial.

Según reportaron medios internacionales, el hombre fue descuartizado en su apartamento en Manhattan en Nueva York, Estados Unidos. Su hermana, quien llegó al apartamento fue la que descubrió el cuerpo y alertó a la policía.

Aunque aún no se conoce la identidad del asesino, el diario Daily News señaló que su asesinato estaría vinculado a una disputa empresarial. Además, según The New York Times, se trataría de un asesinato cometido por un experto.

Al parecer, un hombre vestido totalmente de negro habría seguido al empresario hasta el ascensor de su condominio en Manhattan, y allí habría usado un arma eléctrica para inmovilizar al hombre.

Según medios internacionales, Saleh fundó una empresa de capital de riesgo llamada Adventure Capital, destinada a ofrecer servicios digitales para mejorar la vida de personas en países en vía de desarrollo e invirtió en compañías de Bangladesh y Colombia.

En su momento, a través de dicha empresa, Saleh invirtió un capital semilla de 250.000 dólares para la aplicación colombiana Picap.

De hecho en octubre del 2018, el empresario escribió un artículo sobre sus negocios en el mundo y dijo «después de Gokada, también invertí en un servicio colombiano de mototaxis llamado Picap, que presentaba sus propios desafíos regulatorios”.

En Colombia, aseguró, la gente no piensa en conducir taxis en motocicleta de forma peligrosa, al menos no en términos de sufrir un accidente de tráfico.

El problema, en cambio, es que hay muchos delitos asociados con motocicletas, especialmente robos y asesinatos automovilísticos. Para luchar contra estos crímenes, el gobierno colombiano aprobó una ley que prohíbe que las motocicletas de más de un tamaño de motor, transporten a un pasajero masculino mayor de 14 años en algunas partes de Bogotá, la capital del país», aseguró el empresario.

Tras su éxito en el mundo de las ‘start-ups’, la prensa local de Nueva York señaló que Saleh recientemente había comprado el apartamiento donde residía por 2.2 millones de dólares.

El Tiempo