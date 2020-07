«EEUU rechaza la creación de una “falsa oposición” para las elecciones parlamentarias

julio 1, 2020 - 12:06 pm

El secretario del Departamento del Estado de EE.UU., Mike Pompeo, felicitó este miercoles a los 21 miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, que condenaron las acciones del Gobierno de Nicolás Maduro, en contra de los partidos de oposición venezolanos.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos hizo los comentarios durante una conferencia de prensa.

«Rechazamos categóricamente el intento de crear falsa oposición para llevar a cabo unas ‘amistosas’ elecciones», dijo en su intervención.

.@SecPompeo comments on Venezuela, Suriname, Guyana, and the U.S.-Mexico-Canada Free Trade Agreement. #USMCA pic.twitter.com/8VDuU0NwgW

— Department of State (@StateDept) July 1, 2020