Parque Mickey Mouse, la épica de la infancia en silencio

Casi 46 años han transcurrido desde que un italiano decidió dejar de recorrer Venezuela tras las fiestas patronales y erigir allí, en uno de los puntos más icónicos de la ciudad de Maracaibo, el Parque Mickey Mouse o como mejor se le dice popularmente: Los caballitos.

Desde 1974 sus atracciones no eran más que un carrusel lleno de caballos enigmáticos, un gusano, unas tazas giratorias y hasta una rueda ruleta formaban parte de la maquinaria que hoy se encuentra allí, en silencio, calladas por el tiempo e inmóviles.

Más de tres generaciones asistieron a “Los Caballitos”. Su maquinaria era técnicamente para los más pequeños. Allí muchos fueron siendo niños, luego padres y finalmente abuelos. El mágico lugar todavía desprende la sensación del maíz para las cotufas, el olor de las pizzas de su costado, pero sobre todo los recuerdos de lo que fue en otrora el primer espacio de esparcimiento maquinario de la capital.

Los años no han pasado en vano, se resisten a hacerlo. Las atracciones lucen huérfanas de los gritos, de la corredera, del algodón de azúcar, de las caritas pintadas, de los globos, pero sobre todo de los niños.

Al igual que otras atracciones de la ciudad esta se encuentra en una cuarentena prolongada, situación que la indulta de la algarabía. No hay miradas que se detengan a ver el recorrido de la ruleta, los carritos no han vuelto a chocar, “El Gusanito” no ha hecho más su recorrido. Sus atracciones solo están allí, siendo testigos de cómo la vida medio transcurre a su alrededor mientras también tratan de sobrevivir. Algún día renacerá la algarabía que un día llenó al Parque Mickey Mouse.

