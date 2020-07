Padres de Karol G se enteraron que la cantante tiene Covid-19 por la prensa (+Video)

julio 14, 2020 - 1:00 pm

Karol G ofreció declaraciones luego de que la información sobre su contagio por Covid-19 se filtrara por un medio estadounidense.

El medio en cuestión también indicó que por el contagio, ella se distanció de su novio. “No lo quise hacer público por muchas razones, porque mis papás estaban lejos de mí; no quería preocupar a nadie. […] Simplemente no quise darles esa preocupación a ellos, ahora que no podíamos estar juntos”, fue lo primero que explicó la famosa en un video de Instagram, donde también expresó que mantuvo su estado en silencio porque no deseaba que eso cogiera más vuelo en la prensa que el lanzamiento de su sencillo.

Luego, la intérprete señaló que sus padres se enteraron hasta esta semana, cuando se filtró la noticia, y narró que reaccionaron con angustia.

Al tiempo, Karol G afirmó que ya está mucho mejor y se mandó a hacer una nueva prueba para ver si ya le ganó la batalla al coronavirus.

“Mis papás ayer entraron en un caos horrible, porque no sabían. Se pusieron muy nerviosos. Tengo mi teléfono explotado de mensajes. A todos los que vieron esas noticias: tuve el COVID-19, fue superdifícil, superdoloroso, pero en realidad ya estoy saliendo de él. Hoy me hice la prueba que espero que salga negativa”.

Mira el video aquí:

El Farandi/Revista Ronda