Pablo Sandoval regresó como todo un Oso Panda con varios kilitos de más

julio 8, 2020 - 10:39 am

Pablo Sandoval se reportó al campamento de verano de los Gigantes de San Francisco con algo de sobrepeso.

La imagen del venezolano causó pólemica en las redes sociales al observarle una enorme barriga en la práctica del conjunto de la bahía en Scottsdale, Arizona.

El nuevo manager de San Francisco, Gabe Kapler, se mostró despreocupado en sus declaraciones y sostuvo que usará al Panda como bateador designado.

Kapler destacó que el nativo de Puerto Cabello no está llamado a ser su abridor del lineup, y añadió que, en cambio, «calza bien en el rol» de batear por el pitcher.

Pablo Sandoval is taking grounders at third base. His throws appear to have good carry. pic.twitter.com/Lrk5ltofyl

— Andrew Baggarly (@extrabaggs) July 4, 2020