Omar Prieto anunció que está curado del coronavirus

julio 26, 2020 - 5:22 pm

El gobernador del Zulia, Omar Prieto, anunció este domingo 26 de julio, a través de sus redes sociales que se curó del covid-19.

«He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Timoteo 4:7. Gracias a Dios he vencido al Covid-19, con la fe y el amor de ustedes, cumplí mi tratamiento, muy fuerte, fueron días de luchas, como todos los días nuestros, pero hoy ya puedo decir que estoy sano y en victoria!, escribió el mandatario regional.

El pasado 9 de julio, Prieto anunció que había dado positivo al covid-19 y que se retiraba a cumplir con el debido tratamiento. Desde entonces, rumores inundaron las redes sociales con respecto a su estado de salud.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Ernestina García

Noticia al Día