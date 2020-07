«Nos están dejando sin Universidad»: En menos de 48 horas robaron dentro de la facultad de Veterinaria

julio 27, 2020 - 4:21 pm

Dos hechos violentos se registraron dentro de la facultad de Veterinaria, dejando aún más la prestigiosa Universidad del Zulia quebrantada y afligida.

La denuncia la realizó la presidente del Centro de estudiantes de la Facultad de la Universidad del Zulia, Maga Retamosa, a través de su cuenta de Twitter.

Retamosa informó sobre el primer robo dentro del área, hecho perpetrado el sábado 25 de julio, cuando presuntos delincuentes ingresaron a la subestación eléctrica y se llevaron gran parte del cableado.

«Hacemos un llamado a toda la comunidad en general, a las autoridades universitarias y a los encargados de la seguridad. La ola de delincuencia dentro de LUZ nos afecta a todos», puntualizó la Veterinaria.

Sin embargo, el grito de auxilio no fue suficiente y mucho menos alcanzó la atención de los altos mandatarios, pues la madrugada de este lunes 27 de julio, otro robo perpetraron dentro de la citada Facultad.

Esta vez, la novedad que no fue escrita y escuchada por los vigilantes, arrebató con aires acondicionados, cadenas, puertas y ventanas rotas.

Por su parte, Maga Retamosa indicó: «No más excusas, es inaudito creer que se robaron 280 metros de cable de alta tensión el pasado 25 de Julio y nadie escuchó. 280 metros de cables que están valorados en casi 20 mil $. Aquí solo hay dos explicaciones, complicidad o nunca están en su sitio de trabajo».

No obstante señaló las arbitrariedades que se han cometido dentro de la Facultad. «Las denuncias se vuelven papeles archivados. Nadie responde, no hay culpables y solo se excusan en que no hay condiciones. ¿Entonces los universitarios debemos dejar que la crisis también acabe con nuestra casa de estudios?».

Asimismo reiteró a través de un comunicado sobre las dificultades que hoy rodean a la Universidad.

