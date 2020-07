Hoy Día del Perro Callejero: no los abandones

julio 27, 2020 - 3:04 pm

Cuando se tiene una mascota, se tiene un amigo, un compañero, alguien que siempre estará a tu lado. Es por ello que si enferma o resulta no ser como tú querías, la opción no es abandonar, no es olvidar. Es ayudarlo, como tú quisieras que te ayudaran a ti.

Muchos son en la actualidad los casos de animales abandonados, tanto en la capital zuliana como en otros estados del país. La excusa, es no tener cómo mantenerlo. Y no debería ser así, si le dieras la opción de decidir a tu mascota, él seguro se quedaría contigo, a ellos no les importa tu estatus social, a ellos les importas tú.

Este miércoles 27 de julio se celebra el Día Internacional del Perro Callejero, debido a esto Bayer y la Red de Apoyo Canino (RAC), asociación sin fines de lucro dedicada a la protección animal, unen esfuerzos para llevar a cabo acciones en redes sociales con la etiqueta #NoLoAbandones.

Sin duda alguna, el que abandona a un animalito a su suerte, lo condena a una muerte lenta y dolorosa, porque de seguro moriría de tristeza, hambre, sed y frío o quizás atropellado en el intento de tratar de encontrarte. Porque ellos, aunque no hablan, entiende lo que es amar para siempre.

Sin embargo, si definitivamente no puedes tenerlo, no les puedes dar calidad de vida, por favor trata de ubicarle un hogar donde reciba el amor que merece y necesita. No compres uno de raza, adopta uno sin casa.

Un animalito aunque no habla; siente, y necesita ser respetado. Si algún día como pueblo entendiéramos lo que es el respeto hacia otros, definitivamente nos faltaría poco para ser una potencia desarrollada.

En la entidad zuliana diversas fundaciones, como Deja Tu Huella, Arca de Noe, Asofropil, y Asodepa, así como protectores independientes, trabajan para ayudar a los peludos en situación de calle, pero la tarea no es solo de ellos, todos como ciudadanos debemos colocar un granito de arena. Si no puedes adoptar, ayuda con hogar temporal, colabora con alimento o difunde los casos y así estas salvando una vida.

¡Adopta a uno sin casa!

Si estas interesado en adoptar y darle una nueva vida a un peludo, a continuación te presentamos los siguientes casos:

Los pequeños, Agatha, Peluche, Dani, Sabrina , Canela , Chuta, Laica. Mocca son parte de la manada de Deja tu Huella, si quieres adoptar a alguno de estos peludos puedes enviar un correo a [email protected] o escribir a través de la cuenta en Instagram @dejatuhuellamcbo.

