Murió Regis Philbin, estrella de la TV estadounidense

julio 26, 2020 - 10:51 am

El presentador de televisión Regis Philbin falleció el pasado 24 julio a los 88 años por causas naturales, según informó su familia la noche del 25 de julio a la revista People.

Regis Philbin, compartió las mañanas de los estadounidenses durante décadas, y ayudó a varios fanáticos a hacerse ricos con el programa de juegos “Who wants to be a millionaire”, murió a los 88 años, informó la revista People.

Philbin falleció el viernes, poco más de un mes antes de cumplir 89 años. Murió por causas naturales, según un comunicado de la familia difundido por la revista.

“Nos entristece profundamente compartir que nuestro querido Regis Philbin falleció anoche por causas naturales, un mes antes de cumplir 89 años”, decía el comunicado.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Infobae