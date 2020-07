Murió la maestra que tuvo sexo con alumno de 12 años con quien se casó y tuvo 4 hijos (Videos)

julio 8, 2020 - 9:07 am

Mary Kay Letourneau, la célebre ex maestra de escuela primaria de Seattle, quien estuvo presa después de admitir haber tenido una historia de amor con su estudiante de entonces 12 años, Vili Fualaau, murió el 7 de julio de 2020, según informó por primera vez la reportera Susannah Frame de KING 5. Letourneau tenía 58 años.

Frame tuiteó el martes por la noche que la exprofesora de primaria murió de cáncer.

Frame colgó una foto de Letourneau y su amiga y abogada Anne Bremner y dijo: “Anne recuerda a su amiga esta noche como una de las personas más vivas que había conocido”. También dijo que Letourneau era una madre dedicada de sus dos hijas y que “hizo todo bien por ellas”.

Gabriel Jones, quien comenzó la recaudación de fondos, escribió en la página: “Estoy configurando esto con el propósito de ayudar a su familia durante estos tiempos. Sé que necesitan la ayuda o no estaría pidiendo que otros intervengan. También sé que todos tienen sus propios problemas financieros en este momento, pero si pueden contribuir con algo, será muy valorado. Gracias”.

Después de que Steve Letourneau encontró cartas de amor entre su esposa y Fualaau en 1997, denunció el asunto a los funcionarios de la escuela Shorewood Elementary. Cuando Letourneau fue arrestada y acusada de violación legal, Steve solicitó el divorcio. Recibió la custodia exclusiva de sus cuatro hijos y trasladó a la familia a Alaska.

Sin embargo, Brad Abramson, quien produjo el documental de dos horas de A&E, “Mary Kay Letourneau: Autobiography”, dijo que seguía siendo una devota madre, esposa y miembro de la comunidad.

“Todavía está en contacto con sus cuatro hijos mayores de su primer matrimonio. Y ahora son parte de su vida”, dijo Abramson. “Es bastante inimaginable que 20 años después, la tengas a ella y a sus hijos y a Vili y a sus hijos mayores todos juntos como una familia extensa. Es bastante notable lo que ha hecho”.

