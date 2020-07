Murió Jacqueline Scott, perdió la batalla con el cáncer de pulmón

julio 29, 2020 - 2:52 pm

La actriz Jacqueline Scott, mejor conocida por proyectos como “Gunsmoke” y “The Fugitive”, murió en su casa en Los Ángeles el 23 de julio, después de una batalla contra el cáncer de pulmón, según se conoció este miércoles por boca de su hijo, quien habló con The Hollywood Reporter. La estrella de la pantalla tenía 89 años.

A Scott le sobreviven su hijo Andrew y sus nietas Valerie y Arianna. La estrella conoció a su esposo, Gene Lesser, un escritor de televisión y agente de prensa, en el set de la película Macabre, en 1958. El marido de la estrella murió el 23 de junio por causas naturales, cuando tenía 94 años, escribió THR.

Según su perfil de IMDB, Scott también era ampliamente conocido por aparecer en Charley Varrick, Planet of the Apes y The Twilight Zone. Su último papel fue en la película de 2009, Sugar Boxx.

Scott, oriunda de Missouri, ingresó al mundo del entretenimiento a una edad temprana después de ganar un concurso de claqué cuando tenía 3 años, según su biografía en IMDb.

Ella bromeaba autocríticamente sobre ser una bailarina terrible, y más tarde se convirtió en una actriz principal, protagonizando frente a algunos de los protagonistas más famosos de Hollywood.

La estrella del cine se mudó a Nueva York en la década de 1950 y apareció en Broadway Inherit the Wind de 1955 a 1957. Obtuvo su gran oportunidad al año siguiente cuando protagonizó junto a William Castle en Macabre.

A lo largo de su carrera, Scott interpretó a una variedad de personajes. Pasó de hacer la esposa de un astronauta abandonado en The Twilight Zone: The Parallel, a una médico chimpancé en Planet of the Apes, que tomó tres horas en la silla de maquillaje, según IMDb. Según los informes, bromeó en una entrevista y dijo que “cuando algunos miembros del equipo dijeron lo bonita que me veía, ¡supe que habían estado en el programa demasiado tiempo!”.

Scott estaba feliz de retratar una amplia gama de personajes. “Quería interpretar a todos los personajes diferentes. Y tengo que hacer eso”, le dijo a Classic Film & TV Cafe en 2016. “Una vez sería la buena chica y otra la mala… Un director, Leo Penn, que es el padre de Sean Penn, me llamó por cualquier cosa. Habíamos trabajado juntos cuando éramos niños en Nueva York, y él fue fabuloso”.

Penn apoyó a Scott, incluso cuando otros no creían que ella podría hacer un buen papel. “Leo decía: “Bueno, es el último minuto y no tengo tiempo para perder el tiempo conociendo actores que no conozco. Quiero a Jacqueline. Me presionaba para el papel, y los productores estaban felices con que lo hiciera”, dijo al sitio.

Ahoramismo.com