Murió Daisha Riley, la consentida del programa Good Morning America

julio 21, 2020 - 9:23 pm

Daisha Riley, una galardonada periodista y querida productora de Good Morning America, murió “repentina e inesperadamente”. Así lo reveló el show GMA, que anunció su muerte el martes por la mañana, 21 de julio, y emitió un homenaje especial a la periodista. La causa de su muerte no fue proporcionada de inmediato. Ella tenía 35 años.

REMEMBERING DAISHA RILEY: Our @GMA family is heartbroken this morning at the unexpected loss of one of our young and talented producers. Daisha rose through the ranks over the years on our show and her legacy lives on in the stories she’s told. Rest in peace, Daisha ❤️ pic.twitter.com/7FYZqQIVY4

— Good Morning America (@GMA) July 21, 2020