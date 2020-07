Murió a los 102 años Earl Cameron, uno de los primeros actores negros, que apareció en ‘Doctor Who’ y ‘El origen’

julio 4, 2020 - 3:48 pm

El actor británico Earl Cameron falleció este viernes en su casa en Kenilworth, informó The Guardian con referencia a su familia y a su agente. Tenía 102 años.

Nacido en 1917 en Bermuda, en 1939 Cameron llegó al Reino Unido. Allí debutó, en 1941, en el musical ‘Chu Chin Chow’. No obstante, ganó la fama diez años más tarde, con el estreno de la película ‘Pool of London’, después de lo cual se convirtió, según el diario, en «la primera estrella negra del cine en el Reino Unido».

Posteriormente, actuó en decenas de filmes, el último de ellos ‘Inception’ (‘Origen’ en España y ‘El origen’ en Latinoamérica), en 2010. Asimismo, apareció en la legendaria serie ‘Doctor Who’.

«Como artista y como actor, se negó a asumir papeles que degradaran o estereotiparan a personajes de color. Realmente fue un hombre que defendió sus principios morales y fue inspirador», cita The Guardian un comunicado de sus hijos.

RIP Earlston J. Cameron, known as Earl Cameron, one of the first black actors to break the ‘colour bar’ in the United Kingdom.

Seen here on location in ‘Pool of London’ a 1951 British noir crime directed by Basil Dearden. pic.twitter.com/fI6jZGYNlu

— WindrushAnchor (@AnchorWindrush) July 4, 2020