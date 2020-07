Muere ahogado el dos veces campeón del mundo de «snowboarder», Alex Pullin a los 32 años

julio 8, 2020 - 6:01 am

El australiano Alex Pullin, dos veces campeón del mundo de ‘snowboard cross’, falleció este miércoles a los 32 años cuando estaba pescando con arpón en la costa este de Australia, indicaron responsables olímpicos del país.

El cuerpo de Alex «Chumpy» Pullin, que fue abanderado de Australia en los Juegos Olímpicos de Sochi de 2014, fue hallado en la región costera de Gold Coast, en el estado de Queensland, indicaron los medios locales.

El popular snowboarder australiano sufrió una pérdida del conocimiento en aguas poco profunda mientras practicaba pesca submarina en la Gold Coast.

La estrella australiana de los Juegos Olímpicos de Invierno Alex «Chumpy» Pullin murió a los 32 años en un trágico accidente en la Gold Coast. Pullin murió ahogado mientras practicaba pesca submarina en Palm Beach.

Como iba buceando en apnea, no llevaba una máscara de oxígeno pero sí iba equipado con un cinturón de pesas.

Pullin fue dos veces campeón del mundo en snowboard cross y uno de los deportistas de invierno más populares y destacados de Australia.

The Courier Mail informa que el ex campeón mundial de snowboard sufrió una lipotimia (pérdida del conocimiento) en aguas poco profundas poco después de las 10:30 a.m. de este miércoles hora local. Una pérdida de conocimiento en aguas poco profundas ocurre cuando una persona se ‘desmaya’ bajo el agua debido a una pérdida de oxígeno.

Justin Payne, un oficial del Servicio de Ambulancia de Queensland (QAS) a cargo de Coolangatta, dijo que los servicios de emergencia respondieron a una llamada justo después de las 10:30 a.m. «El QAS recibió una llamada telefónica para apoyar a los socorristas que intentaban recuperar y resucitar a un hombre de 32 años, que fue encontrado en el fondo del océano», dijo Payne.

Pullin ganó el título mundial de ‘snowboard cross’ en 2011 y 2013. En Pyeongchang-2018 terminó sexto, su mejor puesto en tres participaciones en los Juegos Olímpicos.

