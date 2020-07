Montrezl Harrell sale de la «burbuja» NBA por razones familiares

julio 17, 2020 - 6:31 pm

Montrezl Harrell, pívot de Los Ángeles Clippers, uno de los equipos aspirantes al anillo de la NBA, abandonó la sede «burbuja» de Disney World por una emergencia familiar, informaron este viernes 17 de julio medios estadounidenses.

Harrell «planea regresar para el reinicio de la NBA en una fecha posterior», dijo en Twitter el periodista Shams Charania, del medio digital The Athletic.

El diario Los Ángeles Times señaló que el pívot, de 26 años, se marchó del complejo deportivo de Disney World después del entrenamiento del viernes para atender «un asunto familiar de emergencia».

Montrezl Harrell plans to return to the NBA restart at a later date, sources said. He left Disney campus to tend to an urgent family situation. https://t.co/IYOx5ZIDZi

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 17, 2020