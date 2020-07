MLB suspende su Juego de Estrellas por primera vez desde 1945

julio 3, 2020 - 4:52 pm

La espera de 40 años del Dodger Stadium para ser la sede de un Juego de Estrellas de la MLB se prolongará aún más, tras la suspensión del partido programado para el 14 de julio.

Luego del anuncio de este viernes 3 de julio, el Dodger Stadium será la sede para el clásico de media temporada para el 2022. El Juego de Estrellas de 2021 se realizará en el Truist Park, hogar de los Bravos de Atlanta desde 2017.

A raíz de la pandemia, el inicio de la temporada regular de Grandes Ligas ha sido aplazado del 26 de marzo al 23 o 24 de julio.

“Una vez que resultó evidente que no podríamos realizar las festividades del Juego de Estrellas de este año, quisimos otorgar a los Dodgers el siguiente Juego de Estrellas disponible, que es el de 2022”, afirmó el comisionado Rob Manfred en un comunicado.

La fecha para el Juego de Estrellas de 2022 no ha sido anunciada de manera oficial, si bien el presidente de los Dodgers, Stan Kasten, indicó que se llevaría a cabo en la tercera semana de julio de ese año.

