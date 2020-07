Mira cómo ganar dinero desde casa en la cuarentena: esto hace la gente

julio 23, 2020 - 5:33 pm

Muchas personas han conseguido la forma de cómo ganar dinero desde casa con labores que solo tenían por hobby

El hecho de que la cuarentena sea una situación no deseada e incluso no esperada para muchos, es su decisión sacarle provecho y así aprender cómo ganar dinero desde casa poniendo el foco en lo que sí puede hacer, y no creas que es vendiendo productos naturales.

Téngalo muy presente que, si gestiona bien su cuarentena, no tiene por qué desesperarse ni aburrirse. Por el contrario, tiene una oportunidad única y probablemente irrepetible de realizar actividades que representan oportunidades de simple distracción u ocio, y otras que pueden representar oportunidades de mantenimiento, aprendizaje, mejoramiento o relacionamiento, que en circunstancias normales difícilmente podría hacer.

Entre dulces y tetas

Mariela Camacho ha decidido emprender en cuarentena, pues perdió su trabajo. Sus conocimientos de pastelería y una que otra cosa adicional la impulsaron a preparar las frías y deliciosas “tetas”. Solo necesitó de agua, leche, azúcar, galletas y bolsas. Cada una tiene un costo de 1 dólar o en bolívares al cambio del día, esa es su manera de cómo ganar dinero desde casa.

“El trabajo lo perdí, como no se sabe si vamos a volver aun a trabajar o no, pues se acabaron los ahorros y ya lo que me tocaba era vender algunas cosas. Hice el esfuerzo y ahora estoy en eso. Me alcanza para comer, el congelador desde hace rato no me ocupa tanto espacio porque aja las carnes están caras, y ahora lo lleno de tetas”, relata Camacho.

Otra de las oportunidades que ha visto es que familiarmente siempre era ella la que hacía las tortas, pues perfeccionó los conocimientos y ahora las hace por encargo. Pese a que no todos tienen la oportunidad de comprar.

“El coronavirus me quitó un trabajo y me dio otro”

El corte y costura, junto al bordado, también se suman a las formas de cómo ganar dinero desde casa. Soraida Andrade trabajaba en una tienda de ropa en el Centro de Maracaibo. El cierre del mismo por cuarentena y por el foco de coronavirus de Las Pulgas la obligó a quedarse en casa. Pero eso no la detuvo, pues desde mediados de marzo cuando el tapabocas mandó a usar de forma obligatoria en el todo el territorio decidió emprender y a eso se ha dedicado.

“Hago los triples, porque esas telitas solas no aguantan, pero la gente prefiere comprar estos porque los vendo en 1 dólar, y se pueden lavar después de usar a diferencia de los que venden en las farmacias que solo tienen para poco uso. Con eso es que el coronavirus me quitó un trabajo y me dio otro”, dijo Andrade.

Aprendiendo inglés

Muchos han visto la cuarentena como el mejor momento para retomar el inglés, un idioma tan útil en este mundo globalizado, que a veces dejamos de lado por falta de tiempo o ganas. Quienes ya lo saben dan clases en sus comunidades, como Carla Rodríguez, estudiante de idiomas.

“A niños y a quienes les cuesta, así he obtenido desde antes de la cuarentena dinero. Hay mucha gente a la que se le dan bien los idiomas así que también puede ser una buena oportunidad para volver a practicar el italiano, francés o aquel idioma que, alguna vez, tratamos de aprender y por falta de tiempo lo terminamos dejando de lado”, dijo Rodríguez.

Si usted es bueno en algo debe saber aprovecharlo, y eso lo hace una forma rentable de cómo ganar dinero desde casa.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día