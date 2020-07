Mike Tyson se enfrenta a un tiburón en programa especial de Discovery

julio 15, 2020 - 8:05 pm

El siempre polémico Mike Tyson, ex campeón mundial de los pesos pesados, sorprendió a sus seguidores anunciando que peleará contra un tiburón en un programa especial de Discovery Channel.

A sus 54 años, Tyson se prepara como nunca para su regreso al cuadrilátero y está a punto de enfrentarse a un rival muy peculiar e inesperado, luego de demostrar sus arduos entrenamientos

Este miércoles 15 de julio, se dio a conocer el promocional de Mike Tyson vs. Jaws: Rumble on the Reef, un programa especial de Discovery Channel en el cual el boxeador y un tiburón “se enfrentarán bajo el agua, donde Mike Tyson intentará anotar un KO sobre el tiburón gigante… todo en nombre de la investigación”.

Ver esta publicación en Instagram Tyson vs. Jaws on August 9th for @discovery #sharkweek Una publicación compartida por Mike Tyson (@miketyson) el 15 de Jul de 2020 a las 8:20 PDT

Sobre este nuevo show, el ex campeón mundial declaró: “Comparo esto con superar mi miedo de volver al ring a los 54 años. Aprendí de esta experiencia durante la Semana del Tiburón que, sea lo que sea lo que me intimida, todavía puedo enfrentar el desafío de superar cualquier cosa que me impida cumpliendo la misión de mi vida de alcanzar mi máximo potencial en la vida y acercarme a Dios”.

Lea también: Despiden a luchador de la UFC antes de su debut por su pasado nazi

Mike Tyson vs. Jaws: Rumble on the Reef tiene su estreno pautado para el próximo 9 de agosto a través de Discovery Channel coincidiendo con la Semana del Tiburón que celebra todos los años el canal.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Agencias