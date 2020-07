Migración Colombia: Más de 90.000 mil venezolanos han regresado a su país

julio 22, 2020 - 2:06 pm

El 76% de los venezolanos han regresado por el Puente Simón Bolívar

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, informó sobre el retorno que voluntariamente han tenido los migrantes a Venezuela.

Espinosa reiteró que un poco más del 76%, han regresado por el Puente Internacional Simón Bolívar.

Asimismo indicó: «Este no es momento de deambular, este es momento de cuidarnos y de protegernos, esto no distingue nacionalidades y no queremos un mayor contagios ni para migrantes ni para los colombianos».

Por otra parte precisó sobre el importante papel que han tenido los diferentes gobernadores y alcaldes de las regiones.

No obstante puntualizó sobre las limitaciones de salida que impuso el Gobierno de Venezuela, teniendo como consecuencia la movilidad de los migrantes para descongestionar los puntos de frontera.

Permiso Especial de Permanencia

Con respecto a la renovación del Permiso Especial de Permanencia, que proviene del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, Espinosa aseguró que hasta la fecha más de 31 mil venezolanos han recibido la actualización.

» ¿Quiénes están renovando ahora?, los que tengan los primeros vencimientos para darle prioridad a ellos y evitar que se congestionen los sistemas», agregó el director de Migración Colombia.

Asimismo señaló que el 40 % de los venezolanos son los que se encuentran realizando los documentos pertinentes, en edades comprendidas de 18 y 29 años. El repunte de las agilizaciones se ubican en las localidades de Bogotá, Cúcuta, Santa Marta, Medellín y Calí, ya que la protección que se les suministró de dos años se les ha vencido.

#Migración| #Retornovoluntario El director de Migración Colombia ( @MigracionCol ) Juan Francisco Espinosa informó que han retornado en forma voluntaria a Venezuela más de 90 mil personas de las cuales 76% retornaron por el Puente Internacional Simón Bolívar #22Jul pic.twitter.com/LhgfMPnczt — Embajada de Venezuela en Colombia (@EmbajadaVE_Col) July 22, 2020

#Migración | #Identificación | La máxima autoridad migratoria informó que trabaja en la creación de un sistema de identificación biométrico mucho más robusto que el existente porque está consciente de las deficiencias en la identificación de los venezolanos. pic.twitter.com/iKsubyCNnX — Embajada de Venezuela en Colombia (@EmbajadaVE_Col) July 22, 2020

Greily Núñez

Noticia al Día