«Miggy» sacó potente cuadrangular en victoria de Tigres (+Video)

julio 25, 2020 - 9:01 pm

El venezolano Miguel Cabrera «Miggy» conectó potente jonrón este sábado en la victoria de los Tigres de Detroit frente a Reds.

Después de tres ponches, «Miggy» tomó desquite y conectó su primer cuadrangular de la temporada, 478 en su carrera. Números que ahora lo dejan en solitario en el puesto 30 en la historia de la MLB, desplazando a Adrián Beltré.

El maracayero, que remolcó dos carreras en su primer vuelacercas, terminó en el 2019 con promedio de .282 y OBP de .346, con 12 jonrones y 59 carreras impulsadas.

Miguel Cabrera moving to 30th all time in Major League home runs whilst the two buffoons in the booth fumble the call. pic.twitter.com/fs1HPBCqmT

— Jed (@TigersJUK) July 25, 2020