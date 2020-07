Michael Norman establecó mejor registro del año en 100 metros con 9,86 segundos

julio 20, 2020 - 9:10 pm

El velocista estadounidense de 400 metros planos Michael Norman registró el mejor tiempo del año en los 100 metros, al imponerse este lunes en una reunión atlética en Fort Worth, Texas con un tiempo de 9,86 segundos.

Según World Athletics, el velocista californiano de 22 años logró el triunfo en lo que fue su primera carrera de 100 metros planos desde 2016.

«Después de cuatro largos años finalmente pude correr los 100 metros», dijo Norman en una publicación en Twitter después de la carrera.

NEW PR! 9.86(+1.6) and 10.03(+1.6) for @_kingben_ for our season opener. After four long years I finally got to run the 100m. pic.twitter.com/IE5MlqzdxU

— Like Mike (@Mike_Norman22) July 20, 2020