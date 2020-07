Max Verstappen fue el más veloz en el segundo entrenamiento libre del GP de Estiria

julio 10, 2020 - 2:48 pm

El holandés Max Verstappen (Red Bull) fue el mejor este viernes en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Estiria, el segundo del Mundial de Fórmula Uno -de nuevo en el Red Bull Ring austriaco-, en la que el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) marcó el tercer tiempo y el español Carlos Sainz (McLaren), el quinto.

Verstappen logró la vuelta rápida del día en el segundo ensayo, en el que se marcaron los mejores tiempos, siempre con neumático blando y en la primera hora de los 90 minutos de la sesión, antes de practicar tandas largas.

El neerlandés, retirado el pasado domingo, pero ganador los dos años anteriores en el circuito propiedad de su escudería, cubrió, en la mejor de sus 27 vueltas vespertinas, los 4.318 metros de la pista de Spielberg en un minuto, tres segundos y 660 milésimas, 43 menos que el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), primer líder del Mundial tras ganar la primera carrera del año.

This is Verstappen pushing his Red Bull to the 𝙈𝘼𝙓 🚀#AustrianGP 🇦🇹 #F1 @redbullracing pic.twitter.com/33pp2NkBn6

— Formula 1 (@F1) July 10, 2020