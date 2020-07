Más del 10% de la nómina de árbitros de las Grandes Ligas optan por no participar durante el 2020

julio 15, 2020 - 9:17 am

Al menos 11 árbitros de las Grandes Ligas de béisbol de Estados Unidos (MLB) se han negado a participar en la temporada regular por la situación que se vive en el país debido a la pandemia del coronavirus.

La organización diseñó una competición reducida a 60 partidos, que arranca el próximo jueves 23 de julio, pero no podrá contar con los árbitros que, según fuentes de la MLB citadas por Efe, han renunciado por diversos motivos.

Jon Heyman de MLB Network, informó que 11 umpires de las Mayores decidieron no ser parte de la temporada 2020.

Sources: 11 Major League umpires have opted out or decided not to participate. Some are said to have family members who are ill.

— Jon Heyman (@JonHeyman) July 14, 2020