Marie Claire Harp cada día más comprometida con su trabajo

La modelo y animadora venezolana Marie Claire Harp se siente más comprometida que nunca con su labor, por eso se mantiene trabajando fuerte en medio de la cuarentena.

Su regreso oficial a la pantalla fue el pasado 16 de junio, cuando el programa matutino Portada`s volvió a transmitirse desde el estudio seis de Venevisión. Vale acotar que la presentadora respetó el protocolo de seguridad impuesto por parte de las autoridades venezolanas.

La criolla reveló que tiene muchos proyectos en puerta, solo espera que la situación del coronavirus mejore para continuar con sus compromisos personales y profesionales. A través de sus redes sociales contará las sorpresas que trae para cerrar este año.

En medio de la pandemia, Harp tampoco ha parado su rutina de entrenamiento. “Me la he ingeniado y parte de esas rutinas la he compartido en redes sociales y me gusta saber que mis seguidores la implantan” dijo muy contenta la animadora.

También contó que no solo se dedica a la animación, sino se encuentra preparándose como futura Abogada. Ya está en la recta final de su carrera.

