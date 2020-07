Marc Márquez voló en la primera sesión libre en Jerez de MotoGP

julio 17, 2020 - 9:04 am

El piloto español Marc Márquez (Honda) marcó el mejor tiempo en la sesión libre del Gran Premio de España de MotoGP 2020 en el circuito de Jerez.

El seis veces ganador del Mundial de MotoGP y vigente campeón superó a su compatriota Maverick Viñales (Yamaha) y al británico Cal Crutchlow sobre la Honda de la escudería satélite LCR.

The pace is hotting up! 🔥 @marcmarquez93 takes over at the top! 💪 #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/Km3lhJX54q

El italiano Andrea Dovizioso, montando su Ducati, es cuarto y no parece haberse resentido de su fractura de hombro sufrida a finales de junio haciendo motocross.

El francés Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) sólo pudo hacer el 17º mejor tiempo. No pudo correr los primeros 20 minutos de esta sesión, tras ser sancionado por haber utilizado una moto no conforme al reglamento en unos entrenamientos privados en junio.

Puedes leer:Fabio Quartararo no podrá correr en la primera sesión libre en Jerez

Es de destacar el buen resultado de las KTM con los españoles Pol Espargaró (8º) e Iker Lecuona (9º) así como el debutante sudafricano en MotoGP Brad Binder (10º).

El francés Johann Zarco sobre una Ducati de la escudería Avintia realizó el 11º mejor tiempo. La 2ª sesión de entrenamientos libres está prevista a partir de las 12h10 GMT.

19 riders covered by a single second!!! ⏱️@marcmarquez93 sets the pace in FP1 with @mvkoficial12 and @calcrutchlow hot on his heels! 🏁#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/EzJjDbltky

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 17, 2020