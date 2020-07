Marc Márquez sufre fractura de húmero en dura caída en el Gran Premio de España (+Video)

julio 19, 2020 - 10:38 am

El seis veces campeón del mundo de MotoGP español, Marc Márquez, sufrió una fractura del húmero derecho tras una espectacular caída este domingo en el Gran Premio de España, disputado en el circuito de Jerez, informó su escudería Honda.

Márquez «ha sufrido una fractura diafisaria transversal en el húmero derecho», informó su escudería en un comunicado. El piloto será trasladado el lunes a un hospital de Barcelona para ser operado el martes, precisó la misma fuente.

«Se descarta un traumatismo torácico o en la cabeza, pero Marc permanecerá en observación durante las próximas 12 horas», afirmó Honda en un comunicado, precisando que dará más información tras la operación del piloto.

Lea sobre: Victoria histórica de Quartararo en el GP de España en MotoGP, primera de un francés desde 1999

Márquez, que se salió de pista cuando iba líder de la carrera, inició después una increíble remontada que le llevó de la 18ª a la tercera posición antes de cometer un nuevo error e irse al suelo con una impresionante salto sobre la moto a falta de pocas vueltas para el final.

El español se quedó de rodillas, visiblemente dolorido y con muestras especialmente de problemas en el brazo derecho. Las imágenes de televisión mostraron su evacuación en camilla con el brazo aparentemente inmovilizado.

El GP de España fue la primera prueba del Mundial de MotoGP 2020, que ganó este domingo el francés Fabio Quartararo.

El próximo domingo tendrá lugar en este circuito de Jerez el GP de Andalucía, segunda carrera del Mundial, en la que no estará Márquez.

🙏 for the lesson today marc, please be careful and be smart next race when you fighting yourself, again 🤭 pic.twitter.com/Xx2YUakZyU

— T Fach (@t_fach) July 19, 2020