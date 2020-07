Manny Alfonso: «Venceremos al Covid-19, pero no olvidemos que el cáncer sigue ahí»

julio 1, 2020 - 2:50 pm

Manny Alfonso, coordinador del Telemaratón que organiza la Liga Contra el Cáncer en Estados Unidos, recordó que miles de pacientes con esta enfermedad no han podido ser atendidos adecuadamente en los últimos meses por las incidencias del Covid-19 en el país.

«Venceremos al Covid-19, pero no olvidemos que el cáncer sigue ahí, permanece como el número uno de causalidad de muerte en nuestra región», afirmó Alfonso.

Citando al presidente de la Liga, el doctor Luis Villa, oncólogo y profesor de la Universidad de Miami, Alfonso explica que muchos pacientes debían hacerse exámenes de próstata o mama, pero los han pospuesto por tres o cuatro meses.

«Estos períodos son cruciales porque, por ejemplo, el cáncer de mama podría pasar de un escenario a otro. En este caso, no sirve una cita virtual, es imposible hacer un reconocimiento online», alertó.

La Liga Contra el Cáncer ha tratado a más de 60.000 pacientes durante sus más de 40 años de existencia, pero aún necesita ayuda.

«Yo empecé con la Liga desde que era un ‘cangrejito’, porque mi abuela también fue parte de la Liga en Cuba. Fue fundada allí y traída a EEUU en los años 50 por las personas que emigraron de Cuba cuando entró Castro», relató Alfonso, también superviviente de cáncer y cuya aportación es voluntaria.

El empresario y figura pública de Florida considera: «El cáncer, al igual que el dinero, no duerme», por lo que «la medicina preventiva es fundamental».

«De no ser por ella, yo no hubiera descubierto mi cáncer, y no estaría aquí ahora mismo», indicó.

En cuanto al Telemaratón contra el cáncer, que se celebra anualmente en Florida, Alfonso dijo: «Este año iba a ser en julio, pero se pospuso a noviembre por el Covid-19. Es el único Telemaratón en vivo que aún existe en todo Estados Unidos».

Manny Alfonso actualmente lidera la compañía The A Group Corp, de marketing y medios, enfocada en el mercado hispano de Estados Unidos.

La Liga Contra el Cáncer es una de las diez mejores organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos, reconocidas por los presidentes Ronald Reagan y George W. Bush. Su labor va dirigida a ayudar a personas que no cuentan con recursos o seguros médicos para pagar sus tratamientos.

Nota de Prensa