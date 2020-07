Mahomes firmó el mayor contrato en la historia de la NFL con Chiefs

julio 6, 2020 - 4:41 pm

El mariscal de campo Patrick Mahomes, el Jugador Más Valioso (MVP) de la última Super Bowl, llegó un acuerdo para una renovación de 10 años con los Kansas City Chiefs, en el mayor contrato de la historia de la NFL, informó este lunes 6 de julio la cadena ESPN.

Los Chiefs, que se proclamaron campeones de la NFL en febrero, y Mahomes «han llegado a un acuerdo para una extensión de 10 años que lo vincula a Kansas City hasta la temporada 2031», anunció el periodista de ESPN, Adam Schefter, en Twitter.

Esta extensión «será el contrato más caro en la historia de la NFL», según Schefter, aunque no precisó cifra alguna.

Patrick Mahomes had two years and $27.6 million left on his existing deal — $2.8M this year, $24.8M in 2021.

His 10-year extension is worth over $400M, though it's still uncertain how much over.

So the lowest his 12 year-deal could be worth is $427.6 million. But will be more.

