Luis Medina, policía de amplia experiencia lanza su candidatura al Circuito de la Asamblea Nacional por el PPT: Baralt, Valmore Rodriguez, Simón Bolívar y Lagunillas

julio 26, 2020 - 1:26 pm

El oficial agregado de la PNB Luis Medina, hijo del comisario general, Luis Medina subdirector de la Interpol nacional se perfila como candidato a diputado por el Circuito 11, Municipios: Baralt, Valmore Rodriguez, Simón Bolívar y Lagunillas de la Asamblea Nacional, abanderado por el Partido Patria Para Todos (PPT).

Medina al ser consultado sobre las motivaciones para optar por ese cargo político de importante representación vecinal, argumentó:

«Dí lo mejor de mí en la gloriosa institución de la Policía Nacional Bolivariana en servicios especiales como la Dirección de Inteligencia y Estrategias( DIE) y las fuerzas de acciones especiales (FAES), con 6 años de experiencia en fuerzas especiales.

Soy estudiante de administración general (TSU), fuí jefe de seguridad de campaña del excandidato y empresario CLEVELANDY MEDINA en las elecciones para la alcaldía en el Municipio Baralt,nací en caracas y llevo sangre de libertadores, pero me formé en el Zulia y tengo esa furia maracucha en mi corazón, la honestidad y disciplina andina por parte de mi madre, vengo aquí con un solo propósito, escuchar la voz del pueblo y así sea con las uñas trataré de responderles y no esconderme.

Manejo la igualdad social, no veo raza, color , ideología política , los que me conocen saben que mi atención es a la necesidad del pueblo… siempre he manejado algo «no importa que barco tengas si no del capitán que eres».

No me vean como un funcionario público o un político con un partido, veanme como la esperanza y nueva generación de LUIS MEDINA ( Luisito Medina), luchando por el bienestar de los municipios en el zulia.

Estoy orgulloso de haber compartido experiencias de seguridad y política junto con mi padre, Luis Medina, un gran ejemplo a seguir y experiencias empresariales y políticas con mi tío, Clevelandy Medina, estamos hablando de dos personajes que han dado todo por el país y más aun por el bienestar del pueblo, ambos fueron candidatos para la alcaldía del Municipio Baralt Estado Zulia en diferentes temporadas.

Dos de las mejores mentes del Zulia, siempre estaremos a la orden y prestos para cuando ustedes mi gente quieran ir a un centro de votación y marcar nuestra foto con un dedo en la maquina… y así lo llevaremos de generación en generación».

Datos personales del candidato:

Nombre y apellido

Luis Arturo Medina Briceño

CÉDULA DE IDENTIDAD.

22.901.002

CORREO ELECTRÓNICO.

[email protected]

TELF. CANTV Y CELULAR.

0272-9991416

0424-6922257

Prensa-Dirección de medios y campaña