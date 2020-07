Los Grandes Premios de Mugello y Sochi también se correrán en el 2020 en la F1

julio 10, 2020 - 11:05 am

La Fórmula 1 sumó este viernes a su calendario 2020 los Grandes Premios de Mugello (Italia) el 13 de septiembre, y de Sochi (Rusia) el 27 de septiembre, respectivamente.

«Ello eleva a diez el número de carreras confirmadas y otras serán anunciadas en las próximas semanas», precisó el organizador en un comunicado. «Como se indicaba, prevemos que la temporada de 2020 contará entre 15 y 18 carreras», señaló el promotor del Mundial, Formula One.

La válida inaugural se disputó, con más de tres meses de retraso, en Austria la semana pasada. Una segunda está programada este fin de semana en el mismo circuito, el Red Bull Ring de Spielberg, reseñó AFP.

«Tenemos cada vez más confianza en nuestro proyecto de correr hasta el final del año 2020», añadió el organizador.

Tras Europa, la Fórmula 1 tiene previsto desplazarse a Asia (China y Vietnam), América (Canadá, Estados Unidos, México y Brasil) y Medio Oriente (Bahrein y Abu Dhabi), precisó el director general de la F1 Chase Carey.

El Gran Premio de Rusia en Sochi ya estaba previsto el 27 de septiembre antes del comienzo de la pandemia de coronavirus, mientras que el Gran Premio de la Toscana entra en el campeonato de F1, que nunca se ha corrido en Mugello, a 35 kilómetros de Florencia.

El circuito, que acoge una prueba del Mundial de MotoGP, pertenece a Ferrari, que celebrará de esta forma la 1.000 carrera de su historia en la categoría reina del automovilismo.

Varios circuitos europeos (Imola en Italia, Portimao en Portugal y Hockenheim en Alemania) negocian su entrada en el calendario.

Puedes leer: Oficial: Fernando Alonso regresa a la Fórmula 1 con Renault

Tras la segunda prueba en el Red Bull Ring de Spielberg, en Austria, el Mundial viajará a Hungría (Hungaroring), Gran Bretaña (Silverstone, dos pruebas), España (Barcelona), Bélgica (Spa Francorchamps) e Italia (Monza).

Hasta nueva orden, las carreras se celebran a puerta cerrada, con un protocolo sanitario muy estricto.

Varias pruebas fueron anuladas por la pandemia (Mónaco, Francia, Holanda, Azerbaiyán, Japón y Singapur).

We've added some more dates for your diary 📒#F1 pic.twitter.com/SyMuR8w8R6

— Formula 1 (@F1) July 10, 2020