Los atacantes de Garmin piden 10 millones de dólares para el rescate de sus datos

julio 26, 2020 - 1:14 pm

Garmin, la empresa que desarrolla y fabrica dispositivos de GPS para el ámbito civil, principalmente para tránsito terrestre, aunque también naval y aéreo, fue atacada y ahora el desastre empeora.

Lo que empezó aparentemente como una caída de Garmin resultó ser un ataque de ransomware a gran escala. Un ataque similar a los ya vividos en Europa y especialmente en España y que ha dejado en jaque a la firma de dispositivos inteligentes wearables. Ahora, la historia se repite: se pide un rescate para desencriptar sus datos.

Concretamente 10 millones de dólares. Según podemos leer en BleepingComputer, el ataque de ransomware WastedLocker ha desembocado en una petición por parte de los hackers de 10 millones de dólares por el rescate de los datos. Se confirman así los rumores que hablaban de un ataque ransomware.

Este ransomware, de origen ruso, ya habría afectado a varias compañías y afectado a otras tantas marcas. Es capaz de «secuestrar» los archivos guardados en el sistema cifrándolos con una clave para a continuación mostrar un mensaje solicitando el pago de una cantidad para descifrar los archivos.

10 millones de dólares

BleepingComputer ha contactado con una de sus fuentes y esta le ha confirmado que los atacantes están exigiendo un rescate de 10 millones de dólares. Esta es una cantidad que no ha sido confirmada, es decir, que no se ha podido determinar por parte del medio si esto es oficial o no. Lo que podría indicar que la cifra podría ser incluso más alta.

La fuente proviene de una investigación en curso a raíz del ataque ransomware, y a futuro se contactará con empleados de Garmin que corroboren dicha versión. Sea como fuere, parece más que confirmado el ataque.

Elespañol.com