Lewis Hamilton lideró el primer ensayo libre del GP de Hungría de F1

julio 17, 2020 - 9:37 am

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) realizó el mejor tiempo de la primera sesión de ensayos libres del Gran Premio de Hungría, tercera manga del Mundial de Fórmula 1, este viernes en el Hungaroring (4,381 km) de Budapest.

Su compañero finlandés Valtteri Bottas quedó a 86 milésimas, pero con neumáticos más suaves y por tanto más rápidos en una vuelta.

El tercero, el mexicano Sergio Pérez, cuyo equipo Racing Point está motorizado por Mercedes, quedó a 527 milésimas con los neumáticos más suaves a disposición de los pilotos este fin de semana.

El otro Racing Point del canadiense Lance Stroll quedó cuarto a 964 milésimas y el Renault del australiano Daniel Ricciardo quinto a 1 segundo y 197 milésimas, delante de los Ferrari del alemán Sebastian Vettel y del monegasco Charles Leclerc a 1 segundo y 235 milésimas y a 1 segundo y 401 milésimas, respectivamente.

Cuando se esperaba más de ellos en un trazado que favorece los apoyos aerodinámicos más que la potencia del motor, los Red Bull solo fueron octavo (Max Verstappen a 1 segundo y 432 milésimas0) y decimotercero (Alexander Albon a 1 segundo y 724 milésimas), también con neumáticos suaves.

Otra mala noticia potencial para la escudería austríaca, el francés Pierre Gasly (AlphaTauri), también motorizado por Honda, no pudo dejar el garaje debido a un problema de motor.

A destacar también la presencia del piloto de ensayos polaco Robert Kubica junto al finlandés Kimi Räikkönen en Alfa Romeo. Los ensayos libres 2 están programados a las 15h00 locales (13h00 GMT), con un tiempo fresco y húmedo.

