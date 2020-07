Lewis Hamilton bajo la lluvia se quedó con la pole del GP de Estiria de F1

julio 11, 2020 - 11:04 am

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) logró este sábado la pole del Gran Premio de Estiria de la Fórmula 1, en el circuito Red Bull Ring de Spielberg.

Hamilton marcó con su Mercedes la vuelta más rápida en la pista mojada de Austria debido a la lluvia, para salir este domingo en la carrera desde el sitio de honor.

El inglés consiguió un tiempo de 1:18:188, con 1 segundo y 216 milésimas de ventaja sobre el holandés de Red Bull Max Verstappen.

«Qué día tan complicado. Muchas veces no puedes ver a dónde vas … ¡Me encantan estos días! Creo que estamos preparados para ambas condiciones [para la carrera del domingo]», dijo Hamilton, quien logró su 89na pole position.

El domingo la segunda línea estará formada por el español Carlos Sainz Junior (McLaren) y el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes).

El resto del Top-10 lo componen el francés Esteban Ocon (Renault), el británico Lando Norris (McLaren), el tailandés Alexander Albon (Red Bull), el francés Pierre Gasly (AlphaTauri), el australiano Daniel Ricciardo (Renault) y el alemán Sebastian Vettel (Ferrari).

La sesión de clasificación comenzó con 45 minutos de atraso debido a la lluvia, abundante en el circuito desde por la mañana.

What a qualifying that was! Absolute class from @LewisHamilton 💪#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/g2D5y9XlWJ

— Formula 1 (@F1) July 11, 2020