Lester Toledo y Patricia Poleo protagonizaron tremendo atajaperros en «Agárrate»

El abogado, político y miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular en el exilio, Lester Toledo, protagonizó un duro debate con la periodista venezolana, Patricia Poleo, conductora del programa «Agárrate», al que el opositor acudió haciendo uso del derecho a réplica, para defenderse de una serie de acusaciones formuladas por el también periodista Darwin Chávez.

Toledo con un montón de documentos bajo el brazo refutó los argumentos que se le hicieron en un programa anterior de Poleo y acusó a la comunicadora de no hacer su «tarea» de investigación como es debido.

«Aquí se dijo, en boca de Darwin Chávez, que el señor Marvin Autry, yo lo había contactado el año pasado para pedirle dinero para ayuda humanitaria, falso, ese señor me escribió a mi el 24 de enero, el día después de la juramentación de Juan Guaidó, no existía el gobierno interino, no existía la ayuda humanitaria…, yo estaba en El Salvador trabajando en una campaña electoral…, me dijo yo soy un empresario petrolero…, tengo una empresa que se llama OPS y al final me suelta esta perla y me dice que me gustaría patrocinar las campañas políticas de las próximas elecciones, digo esto, porque Darwin Chávez dijo aquí, ese es un señor humanitario, que no le interesa la política, quiere es ayudar a Venezuela, primero falso, así fue el contacto», argumentó el dirigente de Voluntad Popular.

La entrevista fue tomando color a medida que Lester Toledo mostraba sus pruebas y Patricia Poleo lo interrumpía y salía al paso a cada aseveración y lo acusaba de delincuente mientras le vociferaba «es que tú estás metido en cuanto chanchullo hay», el político le refutaba y le decía «no hiciste bien la tarea».

«Yo quiero que tu entiendas a mi esto no me interesa, porque yo no he empezado a investigar nada de esto, yo tengo otros temas de investigación y voy a responder por eso, por ejemplo voy a responder por la entrevista de Monomeros que va a salir publicada aquí, pero por esto no», precisó Poleo.

Toledo aseguró que él no tomó ningún dinero asignado para ayuda humanitaria, fue distribuido en varios estados, incluyendo al Zulia y aseguró que no tiene nada que esconder y todo lo que se ha dicho sobre él en el programa anterior fue «una olla montada».

El dirigente de Voluntad Popular destacó que en mayo del año pasado corto comunicación con este señor, porque vino con otro tema que no le pareció y hacía referencia a vínculos con el gobierno venezolano y las empresas petroleras y buscando nuevas «oportunidades de negocio».

En esta parte Poleo usó un tono sarcástico y dijo «si claro porque ustedes son «súper decentes», sobre todo con los dineros en el exterior», a lo que Toledo respondió que en todos sus trabajos ha sido «decente», por lo que no tiene una sola denuncia, «ni siquiera por un ticker por mal estacionado en mi vida», y de eso se siente orgulloso.

En la última parte del programa las acusaciones entre entrevistador y entrevistado fueron poniéndose más fuerte, en la que Poleo le señaló de que él no le iba a enseñar a hacer su trabajo como periodista. «El problema que ustedes tienen conmigo es que yo no prestó a nada, de hecho aquí trajiste todo ese poco de cartones que se van a guardar, porque si ese señor llama…», mientras recopilaba las pruebas que llevó Toledo.

Toledo la encaró y en su cara le resaltó: «En tu programa del 25 de junio, dijiste, «Hay delincuentes y Lester», ella trató de defenderse diciendo que ellos exponen las denuncias que le transmiten los organismos oficiales y que él estaba «metido en cuanto chanchullo hay», el político zuliano le dijo que eso carecía de seriedad y en su caso no hizo el periodismo de investigación.

Acá el video completo de esta confrontación:

