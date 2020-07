LeBron James y sus Lakers iniciaron con victoria en la reanudación de la NBA

julio 31, 2020 - 10:44 am

Los Lakers de LeBron James derrotaron este jueves a los Clippers por un ajustado 103-101 en la jornada de reanudación de la temporada de la NBA en Disney World (Orlando).

«El Rey», la estrella de los Lakers, tuvo una mala noche en el tiro y se quedó con 16 puntos y 11 rebotes, pero fue fundamental para el triunfo de su equipo en el último minuto.

El pívot Anthony Davis, con 34 puntos y 16 de 17 en tiros libres, fue quien llevó el peso de los Lakers, que con esta victoria igualan 2-2 a los Clippers en los enfrentamientos directos en esta temporada.

Bron getting it done on both sides of the floor 🛡⚔️

(📺: @SpectrumSN & TNT) pic.twitter.com/PsS2IRPImY

— Los Angeles Lakers (@Lakers) July 31, 2020