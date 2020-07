Lazio pierde 2-1 en Lecce y se despide del ‘Scudetto’

julio 7, 2020 - 4:45 pm

Si la Lazio, segundo en la clasificación a siete puntos de la Juventus, guardaba mínimas esperanzas de lograr el título, desaparecieron este martes 7 de julio luego de caer 2-1 en su visita al Lecce, un equipo que lucha por no perder la categoría.

En las últimas semanas, el equipo que dirige Simone Inzaghi había dado muestras de que no mantenía el nivel exhibido antes del parón del campeonato italiano por la pandemia del coronavirus, con dos sufridas remontadas ante Fiorentina y Torino y derrotas frente a Atalanta y AC Milan.

Y este martes sufrió la tercera derrota desde la reanudación de la Serie A a finales de junio, pese a que los romanos se adelantaron en el marcador nada más comenzar el encuentro, por medio del ecuatoriano Felipe Caicedo, aprovechando un error del portero rival en el minuto 5.

El Lecce, que ya había marcado nada más comenzar, con un obús desde fuera del área de Marco Mancosu pero anulado por mano del delantero a los dos minutos, empató a la media hora por medio del senegalés Khouma Babacar, con un espléndido remate de cabeza.

Pese a que Mancosu falló un penal en la última jugada antes del descanso, enviando alto su disparo 45+5′, el veterano Fabio Lucioni puso en ventaja a los locales nada más reanudarse el partido, con otro remate de cabeza en un saque de esquina dos minutos después y el Lecce, más necesitado de los puntos que su rival, ya no perdió la ventaja frente a un rival que se quedó en inferioridad por la expulsión del español Patricio Gabarrón ‘Patric’.

Patric, criado futbolísticamente en la cantera del Barcelona, vio la roja directa luego de morder el brazo de Giulio Donati, una acción que fue cazada por el VAR.

Patric takes a bite out of Donati. Luis Suarez would be proud. #LecceLazio pic.twitter.com/cAZIiIVpil

— Peter Alegi (@futbolprof) July 7, 2020