Las Yamaha-SRT dominaron en la segunda sesión libre en Jerez

Las Yamaha-SRT del italiano Franco Morbidelli y del francés Fabio Quartararo hicieron este viernes los dos mejores tiempos de la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de MotoGP de España en el circuito de Jerez.

Se trata de la primera prueba del Mundial 2020 de la categoría reina del motociclismo, cuyo inicio se vio aplazado varios meses por la epidemia de coronavirus.

Disputada bajo un gran calor, en esta segunda sesión los pilotos de la escudería satélite Yamaha ocuparon las primeras plazas por delante del sorprendente sudafricano Brad Binder (KTM), que debuta esta temporada en MotoGP.

Making up for lost time! 💪

With the full 45 minutes available, @FabioQ20 is showing exactly what he's made of! 🔥#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/xXGbMl0oGX

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 17, 2020