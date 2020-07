Lance Stroll resaltó en los primeros dos ensayos libres del GP de Gran Bretaña

julio 31, 2020 - 2:41 pm

El canadiense Lance Stroll (Racing Point) ha sido el más rápido en los primeros dos ensayos libres del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, que se disputa en el circuito de Silverstone (5,891 km).

El compañero habitual de Stroll como titular en Racing Point, el mexicano Sergio Pérez, dio positivo al nuevo coronavirus el jueves y no podrá estar este fin de semana en el Gran Premio, donde será reemplazado por el alemán Nico Hülkenberg.

En la primera sesión de los ensayos libres, el más rápido había sido el holandés Max Verstappen (Red Bull), que firmó un mejor tiempo de 1:27.422, por delante del británico Lewis Hamilton y Stroll.

El canadiense dominó en la segunda sesión tras parar los cronos en 1:27.274. Stroll marcó su tiempo en su mejor vuelta al circuito de Silverstone, donde se registraron temperaturas de 35 grados en el ambiente y 50 sobre el asfalto.

El tailandés Alexander Albon (+0.090) y finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) ocuparon la segunda y tercer plaza, respectivamente. Este sábado se harán los terceros ensayos, para luego disputar la pole position del GP de Gran Bretaña.

CLASSIFICATION: END OF FP2

Just nine-hundredths between the top two as Lance Stroll finishes P1 in second practice ⏱️#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/NGO6AV5iQk

— Formula 1 (@F1) July 31, 2020