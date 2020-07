«La verdadera devoción a José Gregorio nos llevará al más puro recto amor a Dios”: monseñor Tulio Ramírez en entrevista exclusiva para NAD

julio 4, 2020 - 8:46 am

Hace unas semanas, Venezuela se llenó de júbilo cuando el Vaticano, después de tantos años, declaró Beato a José Gregorio Hernández. Noticia al Día entrevistó a monseñor Tulio Ramírez Padilla, obispo Auxiliar de Caracas y Vicepostulador de la Causa de Beatificación y Canonización del Dr. José Gregorio Hernández.

1.- ¿Cómo llegó usted a ser vicepostulador de la Causa de Beatificación y Canonización del Venerable Dr. José Gregorio Hernández?*

Desde Septiembre del 2015 Su Eminencia el Cardenal Urosa Arzobispo de Caracas, hoy en día Emérito, me pidió que asumiera las funciones de la Vicepostulación que hasta ese momento estaba realizando Mons. Fernando Castro.

Esta solicitud se debió a que Mons. Fernando Castro había sido nombrado Obispo de la Diócesis de Margarita. Entonces, en octubre de ese mismo año recibí oficialmente mi nombramiento desde la Santa Sede en Roma por parte del entonces Postulador el Hermano Rodolfo Méoli, de las Escuelas Cristianas, con quien me entrevisté en aquel momento personalmente y con quien siempre mantuve una estrecha comunicación.

A mediados de septiembre de 2018 fue nombrada una nueva Postuladora en Roma, la doctora Silvia Correale, en sustitución del Hno. Rodolfo Meoli quien ya estaba en edad de jubilación. La doctora. Correale junto con Su Eminencia Cardenal Monseñor Baltazar Enrique Porras, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, me ratifica como vicepostulador por lo que la Dra. Silvia Correale me envía una comunicación escrita confirmándome como Vicepostulador. Desde entonces mantengo una estrecha comunicación con ella.

2.- ¿Quién fue José Gregorio Hernández?

Un venezolano ejemplar en muchos aspectos. Me llama particularmente la atención su diligencia, que era muy estudioso, trabajador, puntual y responsable. Amaba mucho a su familia, a sus alumnos y pacientes; pero principalmente amó a Dios y a la Virgen. Es una persona que hay que conocer, sería de mucho provecho para cualquiera estudiar su biografía y leer escritos; porque él era un hombre de pensamiento lúcido.

3.- Dicen que la beatificación no llegaba porque su imagen la han mezclado con la santería o porque era laico ¿Cuál cree usted que ha sido el motivo por el que tardó tantos años en ser reconocido beato por la iglesia?

El proceso de canonización no se ve afectado por eso la práctica de la brujería. Ese es pecado de otros no del Dr. José Gregorio Hernández, tampoco por el hecho de ser laico. La declaración de Venerable es irreversible, significa que José Gregorio vivió vida de santo. Para la beatificación solo hacía falta encontrar un milagro, cosa que ya se logró; y ahora hace falta rogar a Dios para que envíe el otro necesarios para la Canonización.

En relación a la brujería, magia y otras similares el Dr. José Gregorio Hernández decía que esas creencias hacen difícil curar a la gente, les leeré textualmente sus palabras que han sido tomadas de su carta al señor Santos A. Dominici, escrita desde Betijoque, el 18 de septiembre de 1888.

“Mis enfermos todos se han puesto buenos, aunque es tan difícil curar a la gente de aquí, porque hay que luchar con las preocupaciones y ridiculeces que tienen arraigadas: creen en el daño, en las gallinas y vacas negras, en los remedios que se hacen diciendo palabras misteriosas: en suma: yo nunca me imaginaba que estuviéramos tan atrasados por estos países”, José Gregorio Hernández.

Hay que tener presente que el Dr. José Gregorio Hernández fue un hombre brillante, altamente instruido, precisamente en medicina, y además conocedor de su fe. Estaba consciente de que esas prácticas van contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Son un pecado. Como es lógico, José Gregorio nunca recurrió a brujos, ni espiritistas, ni santeros, ni falsos videntes, ni curanderos, ni hierbateros, ni médiums. Tampoco le recomendó a nadie que hiciera eso. Era famoso y reconocido profesionalmente por lo acertado de sus diagnósticos que se derivaban del estudio constante y practica responsable de su profesión médica y científica.

Coincido con José Gregorio en que esas creencias revelan una gran ignorancia que hacen difícil ayudar a la gente a sanar. Esas prácticas no católicas, constituyen errores en el razonamiento de la gente que los llevan a hacer cosas absurdas, que ponen en riesgo su salud física, mental y espiritual.

José Gregorio, en su libro Elementos de Filosofía, habla del error, dice: “El error nunca o casi nunca es un mal limitado y personal, sino que es contagioso y difusible; y, por ello, capaz de envenenar muchas inteligencias, las cuales se vuelven inútiles para el bien, que solo puede venir de la verdad.”

En mi opinión es bastante obvio que para conocer la verdad, corregir los errores y volvernos aptos para el bien, hay que estudiar. La educación es fundamental para el desarrollo intelectual de la gente y del país, la educación y la catequesis son las claves para avanzar hacia la solución de los problemas.

También quiero mencionar, que además, de la ignorancia de los que acuden a los brujos, observo que hay una falta de honestidad por parte de los que ejercen la brujería o se presentan como médiums, y otras cosas parecidas, son estafadores. Esas falsas creencias, esas prácticas indeseables están muy lejos de lo que fue el Dr. José Gregorio Hernández: un hombre honrado, justo y generoso, que ejerció la medicina con excelencia y dijo siempre la verdad a sus pacientes, aunque estas fueran noticias malas. Cuando llegaba el momento, él recomendaba acudir a Dios presente en los sacramentos de la confesión y la unción de los enfermos.

Si la devoción a José Gregorio no nos lleva a la santidad y a los sacramentos, de nada nos sirve, para ayudarlos tres falsas creencias que debilitan la fe y que se deben superar, si queremos avanzar el proceso de canonización:

La primera: la idea de que José Gregorio hace cirugías espirituales; tengo la firme convicción de que José Gregorio no se manifiesta de esa manera, porque la verdad es que José Gregorio en vida no era cirujano, realizó apenas una cirugía de un pie al inicio de su carrera y luego ejerció toda su cómo clínico, científico en laboratorio y profesor. Además Dios, no necesita hacer cirugías para curar. Él es todo poderoso. Esta falsa creencia se supera estudiando la vida de José Gregorio y la fe.

La segunda: la idea de que para rezar a José Gregorio hace falta un intermediario que sea vidente de José Gregorio, nada más distante de la verdad, todos podemos pedir a José Gregorio ayuda directamente. Para ello podemos utilizar la oración de la estampa o una realizar oración espontanea.

Pensemos que si nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a dirigirnos en la oración directamente a Dios Padre, que es Dios; cómo es posible que creamos que necesitamos de alguien para orar a un ser humano. Este error se supera estudiando nuestra fe, estudiando el catecismo, asistiendo como nos manda el Señor a la misa y poniendo atención a todo lo que allí se nos enseña, poniendo nuestra confianza en Dios. Es bueno recordar también que el Señor nos dice que nos pongamos de acuerdo para pedir las cosas en su nombre. (Mt 18,19-20)

La tercera: la idea de que es necesario ver, o soñar con José Gregorio para confirmar que él nos ha ayudado. Ver o soñar con José Gregorio no es necesario para confiar en que si se lo pedimos el intercederá por nosotros, él es muy bondadoso e intercederá por nosotros si se lo pedimos. Más bondadoso aún es Dios, quien es todo misericordia con nosotros sus hijos, y escucha siempre nuestras oraciones, está atento a nuestras necesidades.

Dios no siempre nos concede lo que pedimos, porque no siempre nos conviene, es necesario aceptar la voluntad de Dios, porque él sabio. El Señor ya resucitado dejó una bendición especial a los que creen sin haber visto (Juan 20,29); de esa manera nos previene de esa ambición de ver para creer, y delicadamente nos invita a tener una fe fundamentada en el conocimiento de su palabra que se encuentra en la Biblia y la tradición Católica.

La verdadera devoción a José Gregorio nos llevará al más puro y recto amor a Dios, en fin nos llevará al cielo junto con él, con todos los santos, con nuestros seres queridos que ya han muerto para vivir felices en la presencia beatifica de Dios.

4.- Cuándo ya todo un país lo considera y trata como un santo ¿qué privilegios tendrá José Gregorio Hernández con la iglesia ahora que lo ha beatificado?*

Me permito recordar que para poder introducir en la Santa Sede una causa de beatificación y canonización es necesario que un grupo grande de personas considere santo al candidato, sin devotos no habría santo canonizado. Sin embargo, el proceso garantiza que verdaderamente la persona vivió según los principios virtudes cristianas en grado heroico, no basta para ser canonizado ser medianamente bueno, y que su vida es un ejemplo para los demás, toda esta verificación son procesos humanos, y mientras sea venerable o siervo de Dios se permite el culto privado, es decir en casa o en la intimidad del corazón de todos esas personas que lo consideran santo.

El proceso sigue con la verificación de la capacidad de intercesión ante Dios nuestro Señor del candidato. Un milagro ocurrido por su intercesión es una señal de Dios que nos indica que efectivamente el candidato a santo se encuentra en el cielo junto a Él, que está en su divina presencia y esto nos permite darle culto público en Venezuela, lo que significa que se puede bendecir su imagen, que su imagen puede estar dentro de las Iglesias, que se puede mandar a celebrar misas en acción de gracias y en su honor.

Sin embargo, para que sea canonizado, es decir, inscrito en la lista de los Santos de la Iglesia Católica es necesario un segundo milagro, con la cual la Iglesia no solo permitiría sino que recomendaría el culto público en todo el mundo porque ya ha confirmado que su vida y pensamiento son un ejemplo para los católicos y un eficaz intercesor.

5.- ¿Cuántos milagros de José Gregorio ha llevado Venezuela al Vaticano en búsqueda de la beatificación?

Informalmente muchos. Se reciben muchísimos testimonios de los muchos fieles de José Gregorio. Solo que muchos son muy antiguos, otros vienen sin pruebas. Igual damos gracias a Dios por esas sanaciones que se consideran favores.

6.- ¿Cuál fue la diferencia del milagro de la niña Yaxuri Ortega para que esta vez sí fuera beatificado José Gregorio?*

La voluntad de Dios fue así, démosle gracias. Él quiso que en esta preciosa niñita se manifestara su bondad y su poder, que en ella sucediera el milagro para la beatificación de José Gregorio.

Los milagros como dije anteriormente son señales de Dios y tienen exactamente el mismo sentido que tuvieron cuando Jesucristo estaba en esta tierra y los realizaba. Los milagros son un acto de amor de Dios, para que cada uno crea, confié en Dios y se convierta, los milagros también son una enseñanza para cada uno, ya que todos tenemos experiencias de vida distintas.

*7.- ¿Cuándo será la ceremonia de beatificación y en qué consiste?*

Muy posiblemente el primer trimestre del año 2021, cuando debe haberse resuelto el problema de la pandemia.

8.- ¿Qué porcentaje de la población cree usted que ha recibido un milagro del también llamado “Médico de los pobres”?*

Casi cada venezolano católico tiene algo que agradecer a José Gregorio, sencillos favores o grandes gracias. Es muy querido y con razón, porque fue muy bueno en vida y ahora el cielo sigue siendo un médico para los todos, un médico de cuerpo y alma.

9.- ¿El próximo paso para declararlo santo sería la canonización? *

Que suceda un nuevo milagro.

10.- ¿Qué se necesita para ello?*

Que el milagro haya sucedió después del 20 de junio de 2020 y se debe repetir el mismo proceso que se realizó para el de beatificación.

11.- ¿A dónde puede acudir una persona que ha recibido un milagro de José Gregorio Hernández?

Puede reportar su testimonio a [email protected] recuerdo brevemente las condiciones para presentar un milagro al Vaticano.

• Que la enfermedad sea grave y contundentemente diagnosticada.

• Que la curación sea instantánea, total y permanente, sin explicación médica, ni natural.

• Que ambos tanto la enfermedad como la salud estén soportados con pruebas médicas.

• Que el hecho sea atribuible a la intercesión exclusiva de José Gregorio, para lo que es necesario que haya testigos de la oración al Venerable o Beato.

Tengamos en mente que cuando la curación es el resultado de una intervención conjunta de Dios y el ser humano, o de una acción de Dios a través de la naturaleza, no la llamamos milagro sino, «Favor» y también lo agradecemos a Dios.

12.- ¿Qué mensaje le enviaría a los fieles de José Gregorio Hernández ahorita que Venezuela vive un momento tanto duro?*

No nos dejemos robar la esperanza, Dios siempre está con nosotros, que sigamos las normas de seguridad y nos cuidemos, que los que puedan trabajen a distancia, y aprovechemos este tiempo para ordenar nuestra casa, nuestro pensamiento y para reconciliarnos con Dios uno Trino.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Maidolis Ramones Servet

Noticia al Día