La temporada 2020-21 de la Premier League iniciará el 12 de septiembre

julio 24, 2020 - 1:05 pm

La temporada 2020-21 de la Premier League inglesa comenzará el 12 de septiembre y finalizará el 23 de mayo, anunció la Premier League este viernes 24 de julio.

La mayoría de los clubes disfrutarán de un descanso de siete semanas entre el final del campeonato 2019-2020 este fin de semana, y el inicio de la próxima temporada.

Sin embargo, si se clasificasen para la final de la Liga de Campeones o de la Europa League en agosto, Manchester City, Chelsea, Manchester United y Wolverhampton sólo dispondrían de tres semanas de asueto.

La final de la Liga de Campeones tendrá lugar en Lisboa el 23 de agosto y la de la Europa League dos días antes en Colonia.

Premier League Shareholders today agreed to start the 2020/21 #PL season on 12 September

The final match round of the campaign will take place on 23 May

The Premier League will continue to consult with @FA and @EFL regarding the scheduling of all domestic competitions pic.twitter.com/AE21rTqiwK

— Premier League (@premierleague) July 24, 2020