La modelo colombiana Daniela Álvarez mostró cómo camina luego de la amputación

julio 3, 2020 - 5:45 pm

La modelo y ex miss Colombia, Daniela Álvarez, sigue dando muestras de fortaleza y valentía ante las pruebas que la vida le ha presentado. Recientemente mostró a sus miles de seguidores como va el proceso de recuperación y adaptación a su nueva vida.

La belleza colombiana ya comenzó a caminar. Recordemos que tuvo que ser intervenida para amputarle la pierna como consecuencia de una infección causada por una rara enfermedad. Daniela mostró en un corto video, la prótesis con la que da sus pasos. Recibió mensajes de cariño y apoyo.

«Nunca me conformaré hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Hace doce días me operaron por última vez y hasta hoy no he dejado de dedicarme a superar mis obstáculos hasta llegar a mi meta. Aquí voy llena de fuerza y sueños», escribió en su red social Instagram.

E. García

Noticia al Día