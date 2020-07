La impactante revelación numerológica que cambió la vida de Danna Paola

julio 3, 2020 - 2:30 pm

La actriz y cantante recibió un misterioso mensaje de los números que dio un giro de 360 grados en su manera de ver las cosas , ¡han sido su guía para llegar al éxito!.

Danna Paola se ha convertido en una de las stars mexicanas más populares en todo el mundo, pues tras su participación en la serie española, Élite, ha logrado darse a conocer de forma internacional.

Y aunque actualmente también la está rompiendo en el mundo musical , las cosas no siempre fueron así para Danna Paola, pues incluso llegó a pensar en retirarse del mundo del entretenimiento.

Durante una entrevista para GQ, Danna Paola confesó que recurrió a la numerología para encontrar la dirección que debía tomar en su vida, y lo que le dijo el numerólogo, fue la guía de la star para llegar al éxito.

«Danna, tu número es el seis, que representa a la música. Siempre has sido una cantante que actúa, no una actriz que canta. Es algo que no has entendido todavía».

Fue así como Danna decidió retomar su carrera musical tras 7 años de ausencia; sin embargo, también decidió que la actuación debía formar parte de su su vida, y no se equivocó, pues gracias a su actuación en ‘Élite’ ha logrado el reconocimiento que ha impulsado su carrera musical.

