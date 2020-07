La criolla Andrea Zeolla ficha por el UDG Tenerife de España

julio 3, 2020 - 3:47 pm

La polivalente jugadora venezolana, Andrea Zeolla, fue anunciada este viernes 3 de julio como la nueva incorporación del UDG Tenerife que hace vida en la Liga Iberdrola de España.

«La niña maravilla» llegó procedente del CF Florentina San Gimignano de Italia y firmará un contrato durante tres años, hasta diciembre de 2022.

El UDGT definió a la internacional sub-20 como «una de las jugadoras con mayor proyección del fútbol sudamericano, y especialmente de Venezuela».

Zeolla es el tercer fichaje del conjunto del sur de España, que hace vida en la primera división del balompié ibérico, y llega para sumarse a Wilmary Arguelles, Nayluisa Cáceres y Yerliane Moreno, esta última firmada hace unas semanas.

“Vengo a la UDG Tenerife con mucha ilusión y ambición, y me encanta lo poco he visto de la Isla. Me defino como una jugadora con mucha garra, determinación y disciplina”, explicó la defensora a los medios del club.

La criolla destaca por su efectividad en los pases de larga distancia, además de su velocidad y la determinación para ir al arco. Su polivalencia le permite jugar en el centro de la zaga o como mediocentro defensivo.

Zeolla, de 17 años, enfrenta un gran reto para su carrera profesional en una de las ligas femeninas más competitivas de Europa. Además, se convirtió en la jugadora más joven no nacida en España que se incorpora al Tenerife.

«Estoy muy feliz. Hoy parece mi cumpleaños, me han escrito muchas personas para desearme lo mejor por mi llegada al Tenerife», fueron las primeras palabras de Zeolla, que también cuenta con la nacionalidad italiana, en su llegada al conjunto tinerfeño.

La presencia de Cáceres, Arguelles y Moreno en el equipo puede ser clave para su adecuación. «Llegar a un equipo con tantas venezolanas y que, además, sean mis compañeras de selección hará más fácil la adaptación», destacó.

Su rol en el Tenerife no distará de su trabajo habitual. «Será el mismo que aplico donde voy: garra, determinación y mucho sacrificio, una tigra venezolana», añadió.

Con la selección nacional, Zeolla se proclamó campeona de la Zona Norte de la Liga Sudamericana sub-19 el pasado mes de octubre.

La central viene de jugar la primera fase del Sudamericano sub-20 en Argentina, torneo en el que la Vinotinto avanzó de ronda. La fase final del evento se disputará en octubre, luego de ser suspendida por la pandemia del coronavirus.

