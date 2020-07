La Community Shield se disputará el 29 de agosto en Wembley

julio 29, 2020 - 9:00 am

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) anunció este miércoles 29 de julio que la Community Shield, que sirve tradicionalmente para subir el telón de la temporada oficial en su país, tendrá lugar el 29 de agosto en el estadio londinense de Wembley.

El partido medirá al campeón de la Premier League, el Liverpool, con el equipo que se imponga este sábado en la final de la Copa de Inglaterra (FA Cup), que disputan Arsenal y Chelsea.

Arsenal y Chelsea llegaron a la final de la FA Cup luego de derrotar en semifinales al Manchester City y Manchester United, respectivamente.

Esa Community Shield se disputaría dos semanas antes del inicio previsto para la nueva temporada de la liga inglesa, ya que justo después empezará una ventana para partidos internacionales de selecciones, que irá del 2 al 10 de septiembre.

A date for your diaries! 🗓

The winners of this weekend's #HeadsUpFACupFinal will face the @PremierLeague champions at @WembleyStadium in the 2020 #CommunityShield supported by @McDonaldsUK.

— The FA (@FA) July 29, 2020