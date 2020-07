La armada de EE.UU. realiza una operación de «libertad de navegación en el Caribe para desafiar el reclamo marítimo de Venezuela

julio 15, 2020 - 2:33 pm

La Armada estadounidense anunció este miércoles 15 de junio, que lleva adelante la operación «libertad de navegación» en el Mar Caribe, pese al «excesivo reclamo» de Venezuela el pasado 23 de junio, cuando EE.UU. completó una operación similar en aguas internacionales.

Esta maniobra es liderada por el destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke, ‘USS Pinckney’ (DDG 91), uno de los más grandes y potentes que se han construido dentro de EE.UU.

Durante la operación anterior, EE.UU. afirmó que se mantuvo «fuera de las 12 millas náuticas de las costas venezolanas». No obstante, el buque navegó por una zona que Venezuela reclama como propia.

Desde el 1 de abril, las fuerzas navales estadounidenses se mantienen frente a las costas venezolanas como parte de una «operación antinarcóticos» emprendida por el Comando Sur en aguas del Caribe.

Según EE.UU. estas operaciones, ejecutadas con la colaboración de «socios regionales claves» como Colombia, acumulan «1.000 arrestos y la incautación de 120 toneladas métricas de narcóticos, que costaban millones de dólares» usados para «financiar» al mandatario venezolano, al que Washington acusa sin pruebas de usar «los beneficios de la droga para mantener su poder».

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, repudió estas «acusaciones sucias, inmundas y falsas» contra el país suramericano «y el honor de sus instituciones» que solo buscan «ganar votos para la reelección de Donald Trump».

BREAKING: #USSPinckney conducts a freedom of navigation operation in the Caribbean Sea, contesting an excessive maritime claim by #Venezuela. @DeptofDefense @NAVSOUS4THFLT @USNavy 1 of 3https://t.co/VNjaiVBrFh

— U.S. Southern Command (@Southcom) July 15, 2020