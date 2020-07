Kanye West anuncia que participará en la carrera presidencial del 2020 y recibe «el apoyo total» de Elon Musk

julio 5, 2020 - 9:42 am

El músico estadounidense Kanye West anunció este 4 de julio que participará en las presidenciales que se celebrarán este año en su país.

«Ahora debemos realizar la promesa de América, confiando en Dios, unificando nuestra visión y construyendo nuestro futuro. Me estoy postulando para el presidente de Estados Unidos», escribió en su cuenta de Twitter.

La publicación rápidamente ha acumulado miles de comentarios, entre ellos el del cofundador de Tesla Motors y SpaceX, Elon Musk. «¡Tienes mi apoyo total!», afirmó el multimillonario.

Se desconoce si el músico ya ha presentado algunos documentos de forma oficial para aparecer en las papeletas electorales. En ese contexto, el diario The Guardian señala que el plazo, establecido para que los candidatos independientes presenten su candidatura para las elecciones, todavía no ha vencido en muchos estados del país.

Lea también: Hace 209 años fue declarada en Caracas la Independencia de Venezuela del yugo español

Cabe destacar que esta no es la primera vez que West habla públicamente de su intención de postularse a la Presidencia. Su primer anuncio lo realizó en agosto del 2015, mientras recogía un premio en la ceremonia de los MTV Video Music Awards. «He decidido postularme a la Presidencia en el 2020», declaró entonces.

Luego lo hizo en noviembre del año pasado, pero en aquel entonces dijo que planeaba participar en las elecciones que se celebrarán en el 2024. Sin embargo, su discurso fue interrumpido por las risas del público, a lo que el cantante les preguntó con gesto serio: «¿de qué se ríen?».

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, admitió en octubre del 2018 que podría considerar la posibilidad de protagonizar la campaña electoral para las presidenciales de 2020 flanqueado por West, al que calificó de amigo. En una entrevista poco antes de celebrar una reunión con el rapero, Trump contestó a una pregunta sobre esa posibilidad y dijo: «Lo podría considerar, yo eso lo podría ver».

Los comicios presidenciales tendrán lugar el próximo 3 de noviembre.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020