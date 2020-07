Junior Moreno salió expulsado en el partido entre DC United y Toronto por la MLS

julio 14, 2020 - 11:48 am

El venezolano Junior Moreno fue expulsado en la primera mitad del encuentro entre DC United y Toronto por la jornada 1 del torneo de la Major League Soccer (MLS) is Back.

El exjugador del Zulia arrancó en el once inicial del DC United. Moreno recibió su primera tarjeta en el minuto 18´, y al 45+6′ sacó la segunda cartulina, para irse al camarino antes del descanso por doble amarilla.

El criollo Erickson Gallardo también vio algunos minutos por el conjunto canadiense al ingresar al campo de juego en la fracción 73′.

Puedes leer: MLS suspende partido entre el DC United de Junior Moreno y el Toronto de Erickson Gallardo

Ayo Akinola marcó los dos tantos de los Reds (12′ y 44′), mientras que el argentino Federico Higuaín (84′) y el francés Frederic Brillant (90+1′) convirtieron los tantos del cuadro de Ben Olsen.

DC United y Toronto se ubican segundo en el grupo C del torneo MLS is Back, que comanda New England tras vencer por la mínima diferencia al Montreal Impact.

Alberth Josue Piña

Noticia al Día