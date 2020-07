Juegos y lanzadores para hoy en las Grandes Ligas

julio 31, 2020 - 10:00 am

La jornada del viernes tendrá el primer duelo de la temporada de los eternos rivales del béisbol de Grandes Ligas. Yankees de Nueva York recibe la visita de los Medias Rojas de Boston.

No habrá ningún abridor en este día, que contará con 13 juegos tras ser suspendidos los encuentros de los Marlins de Muamiu y de los Filis de Filadelfia

Interligas

Mets de Nueva York vs Bravos de Atlanta

Rick Porcello (0-1, 27.00) vs Sean Newcomb (0-0, 2.70)

Hora: 7:10 pm

Estadio: Truist Park

Rojos de Cincinnati vs Tigres de Detroit

Trevor Bauer (0-0, 1.42) vs Spencer Turnbull(0-0, 1.80)

Hora: 7: 10 pm

Estadio: Comerica Park

Rangers de Texas vs Gigantes de San Francisco

Mike Minor (0-1, 1.80) vs

Hora: 9:00 pm

Estadio: Oracle Park

Liga Nacional

Cardenales de San Luis vs Cerveceros de Milwaukee

Jack Flaherty (1-0, 2.579 vs Brett Anderson

Hora: 2:10 pm

Estadio: Miller Park

Padres de San Diego vs Rockies de Colorado

Garrett Richards (0-0, 0.00) vs Jon Gray (0-0, 1.93)

Hora: 8: 10 pm

Estadio: Coors Field

Piratas de Pittsburgh vs Cachorros de Chicago

Trevor Williams (0-1, 7.36) vs Tyler Chatwood(1-0, 1.50)

Hora: 8:15 pm

Estadio: Wrigley Field

Dodgers de Los Ángeles vs Diamondbacks de Arizona

Sin definir vs Zac Gallen(0-0, 2.25)

Hora: 9:40 pm

Estadio: Chase Field

Liga Americana

Medias Rojas de Boston vs Yankees de Nueva York

Ryan Weber (0-1, 14.73) vs Jordan Montgomery

Hora: 7:00 pm

Estadio: Yankee Stadium

Rays de Tampa Bay vs Orioles de Baltimore

Blake Snell (0-0, 0.00) vs Tommy Milone (0-1, 12.00)

Hora: 7:35 pm

Estadio: Oriole Park at Camden Yards

Medias Blancas de Chicago vs Reales de Kansas City

Dallas Keuchel (1-0, 3.38) vs Kris Bubic

Hora: 8:05 pm

Estadio:Kauffman Stadium

Indios de Cleveland vs Mellizos de Minnesota

Mike Clevinger (0-0, 2.57)) vs Sin definir

Hora: 8: 10 pm

Estadio: Target Field

Astros de Houston vs Angelinos de Los Ángeles

Lance McCullers Jr. (1-0, 3.00) vs Sin definir

Hora: 9: 10

Estadio: Angel Stadium

Atléticos de Oakland vs Marineros de Seattle

Sean Manaea (0-1, 7.71) vs Taijuan Walker (0-1, 13.50)

Hora: 9: 40 pm

Estadio: T-Mobile Park

