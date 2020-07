Juegos y lanzadores para hoy en las Grandes Ligas

julio 30, 2020 - 10:30 am

Martín Pérez será el único abridor venezolano durante la jornada de este jueves en las Grandes Ligas. El zurdo de los Medias Rojas de Boston lanzará en el Citi Field contra los Mets de Nueva York.

El llanero perdió en su primera salida del 2020 al recibir cinco carreras en su labor de cinco episodios contra los Orioles de Baltimore.

Interligas

Blue Jays de Toronto vs Nacionales de Washington

Hyun-Jin Ryu (0-0, 5.79) vs Erick Fedde (0-0, 2.25)

Hora: 4:05 pm

Estadio: Nationals Park

Medias Rojas de Boston vs Mets de Nueva York

Martin Perez (0-1, 7.20) vs Steven Matz (0-0, 1.50)

Hora: 7: 07 pm

Estadio: Citi Field

Rays de Tampa vs Bravos de Atlanta

Ryan Yarbrough (0-0, 0.00) vs Max Fried (0-0, 3.60)

Hora: 7:10 pm

Estadio: Truist Park

Liga Nacional

Cachorros de Chicago vs Rojos de Cincinnati

Yu Darvish (0-1, 6.75) vs Luis Castillo (0-0, 1.50)

Hora: 6:10 pm

Estadio: Great American Ball Park

Dodgers de Los Ángeles vs Diamondbacks de Arizona

Ross Stripling (1-0, 1.29) vs Robbie Ray (0-1, 7.36)

Hora: 9:40 pm

Estadio: Chase Field

Padres de San Diego vs Gigantes de San Francisco

Dinelson Lamet (1-0, 1.80) vs Sin definir

Hora: 9: 45 pm

Estadio: Oracle Park

Liga Americana

Yankees de Nueva York vs Orioles de Baltimore

J.A. Happ vs John Means

Hora: 7:05 pm

Estadio: Oriole Park at Camden Yards

Indios de Cleveland vs Mellizos de Minnesota

Shane Bieber (1-0, 0.00) vs Jose Berrios (0-0, 11.25)

Hora: 7: 07 pm

Estadio: Target Field

Reales de Kansas City vs Tigres de Detroit

Brady Singer (0-0, 3.60) vs Ivan Nova (0-0, 5.40)

Hora: 7:10 pm

Estadio: Comerica Park

Marineros de Seattle vs Angelinos de Los Ángeles

Marco Gonzales (0-1, 6.23) vs Dylan Bundy (1-0, 1.35)

Hora: 9: 40

Estadio: Angel Stadium

