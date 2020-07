José Altuve salió lesionado en juego de pretemporada de los Astros

julio 21, 2020 - 5:43 pm

El camarero venezolano José Altuve abandonó este martes el partido entre Astros Houston y Reales de Kansas City debido a un golpe en la pierna izquierda.

Altuve anotó con un elevado de sacrificio del cubano Yuli Gurriel en la cuarta entrada. Aunque pisó el plato, el intermedista hizo contacto con el receptor colombiano de Kansas City, Meibrys Vilora, y salió del terreno cojeando un poco.

You just really hate to see Jose Altuve falling flat on face.

